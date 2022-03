Le recensione del broker FXORO di trading online

Uno dei motivi per cui il trading online è un sistema che si sta affermando sempre di più nel mondo della finanza è che non richiede necessariamente di investire somme importanti ma, piuttosto, anche modeste. Si rivela, quindi, una soluzione che, se ben utilizzata, permette di dare risultati nel breve periodo. A patto di scegliere un broker online sicuro, affidabile e che presenta condizioni chiare e trasparenti.

FXORO è una piattaforma che è stata fondata nel 2012 e ha già circa 10 anni di attività alle spalle. A realizzarla, un gruppo di appassionati ed esperti nell’ambito del settore home banking con l’idea di proporre un broker capace di accompagnare tutti i trader, esperti e meno esperti, in modo da investire nel modo migliore rispetto alle proprie esigenze.

In questa recensione vi raccontiamo qualcosa di più su FXORO, un broker che si sta affermando sempre di più a livello internazionale e in particolare in Europa.

Che cos’è FXORO?

FXORO è una piattaforma di trading online che appartiene alla società finanziaria MCA Intellifunds LTD, regolamentata e registrata presso la Repubblica di Cipro ma anche in Italia, dove risulta iscritta a CONSOB con il n.° di registrazione 3318.

Si tratta di un broker online permette di investire secondo un’ampia gamma di prodotti e in particolare all’interno del mercato Forex e del trading di CFD, valido ancora di più con le criptovalute.

In particolare, gli investimenti con il trading di CFD risultano particolarmente delicati, dal momento che presentano un tasso di rischio considerevolmente più elevato. La valutazione delle transazioni, infatti, è fatta sulla base di un andamento ipotetico e non reale.

FXORO non solo è trasparente rispetto a questo dato, ma mette anche a disposizione dei corsi per i trader corsi di diverse tipologie, in grado di mettere nelle condizioni di approfondire specifici argomenti, per i trader alle prime armi come per quelli più esperti.

In questo modo, l’investitore ha modo di formarsi a 360° e, soprattutto, di fare investimenti ragionati, alla sua portata, valutando con attenzione i rischi. Inoltre, consente di avvalersi di un software sofisticato, la piattaforma MetaTrader 4, tra i più apprezzati a livello mondiale per i grafici dalla comprensione immediata e la lavorazione degli ordini in tempo reale.

Pro e contro di FXORO

I punti di forza di FXORO sono diversi, vediamoli nel dettaglio:

Trasparenza, nelle condizioni, nelle modalità di investimento e persino per quanto riguarda i possibili rischi.

Sicurezza e tutela della privacy.

FXORO è fruibile sia da pc sia da mobile.

Massima efficienza, grazie alla piattaforma MetaTrader 4.

Disponibilità da parte del personale nel rispondere in tempi rapidi a qualsiasi problematica o quesito.

Ampia gamma di prodotti all’interno dei quali investire.

Possibilità per il trader di restare costantemente aggiornato e di formarsi nel modo per lui più funzionale.





Come si può vedere, FXORO è un broker innovativo, pensato, potremmo dire, dai trader per gli altri trader. E i contro? In realtà non siamo riusciti a trovarne, anche se, sicuramente, anche FXORO, come tutte le cose, può essere reso ancora migliore.

MetaTrader 4: come funziona con FXORO

MetaTrader 4 è un software di trading online diventato di uso comune. Si tratta di una piattaforma molto popolare, complice l’alto livello tecnico, ma anche grafico, che permette di ottenere.

MT4 è leader non solo all’interno del mercato Forex ma anche in quello di trading di CFD, un ambito decisamente delicato e con rischi piuttosto importanti.

A mettere a disposizione MT4 sono diversi broker e uno di questi è FXORO, il quale lo fa ottimizzandone gli strumenti, complici i vantaggi di cui abbiamo parlato (su tutti la trasparenza). MetaTrader 4 può essere fruito sia da pc sia da mobile, smartphone compreso, Android ma anche iOS.

Utilizzare MT4 da FXORO è decisamente semplice e immediato. I passaggi, pertanto, sono i seguenti:

Si attiva un account su FXORO, compilando l’apposito modulo di registrazione. Si tratta di un’operazione semplice e veloce che richiede pochi clic.

A questo punto si può scaricare MetaTrader 4 , scegliendo il sistema compatibile rispetto alle proprie caratteristiche, sia desktop sia mobile.

Il trader è pronto per investire online avendo a disposizione gli strumenti di alto livello garantiti da MT4.

Il valore aggiunto di MT4

MT4 mette a disposizione dell’utente diverse opzioni di investimento, affiancandolo nella ricerca della strategia di trading più efficace. Nel dettaglio, consente di agire secondo 4 tipologie di ordini diverse: esecuzione istantanea, della richiesta, a mercato, della borsa.

Inoltre, si rivela semplice da utilizzare anche per gli ordini in sospeso, i quali vengono attivati solamente nel momento in cui la quotazione dell’asset di riferimento raggiunge un certo valore che il trader aveva stabilito.

In poche parole, MetaTrader 4 permette di investire nel trading online nel modo più adatto alle proprie esigenze, monitorando allo stesso tempo i diversi ordini e avendoli perfettamente sotto controllo. Verificando gli andamenti dell’asset che maggiormente interessa e coadiuvando, di conseguenza, nella ricerca della strategia di trading più adatta alle proprie esigenze.

Uno degli strumenti più efficaci che mette a disposizione sono i segnali di trading, dei veri e propri alert, i quali una volta definiti intervengono automaticamente. Indicano al trader sulla base dell’andamento del mercato quando investire e quando no, ma anche il momento in cui vendere le proprie azioni. Ecco perché sono così funzionali.

I motivi per cui MT4 si rivela efficace, per un trader, e non è un caso se una piattaforma all’avanguardia come si è dimostrata FXORO abbia scelto di utilizzarlo, sono, sostanzialmente, i seguenti:

Massima reattività: lo si evince dalla risposta ma anche dai risultati.

Possibilità, per il trader, di essere protagonista, indirizzando in base alle esigenze personali le impostazioni di MT4.

Trasparenza delle condizioni, chiare e dichiarate fin dai primi passaggi. Un elemento che MT4 ha in comune con FXORO, il quale avvisa prontamente a cosa si va incontro nel caso si scelga di effettuare un certo investimento. Un valore aggiunto importante nel caso, soprattutto, del trading di CFD e degli investimenti tramite criptovalute.

User Experience ai massimi livelli: semplice e intuitiva.

Possibilità d’uso a tutto tondo, sia da desktop sia da mobile.

Sicurezza e velocità. In una parola: efficienza.

Possibilità di scegliere il linguaggio che si preferisce, grazie alla funzione multi-language.

Impatto grafico che agevola la fruizione degli strumenti.

MetaTrader 4 rappresenta un valore aggiunto considerevole per un broker come FXORO, per questo ne abbiamo parlato in maniera dettagliata. Un broker a tutto tondo e adatto a rispondere efficacemente nei diversi mercati del trading online.