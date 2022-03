Cosa devi sapere sul tubo del freno

E' importante mantenere sempre in piena efficienza la tua auto, spesso ne va della sicurezza tua e degli altri utenti della strada. Per questo motivo occorre operare sempre una seria manutenzione e una particolare attenzione va posta al sistema frenante che non puoi permetterti che non sia al massimo dell'efficienza. Oggi ti parliamo del Tubo Freno. Cos'è, come si cambia?

Cos'è il Tubo Freno

Il sistema frenante della tua auto è una parte fondamentale del veicolo, se non funziona bene rischi fortemente un incidente stradale che può anche rivelarsi pericolosissimo per la tua incolumità, per le persone che sono con te e per gli altri utenti della strada che si possono trovare coinvolti loro malgrado nell'incidente.

Ciò che fa funzionare i freni è il liquido freni che si trova all'interno dell'impianto freni. Questo viene messo sotto pressione per andare a comandare le pastiglie o le ganasce del freno a tamburo, se la tua auto ancora ha questo genere di freni.

Attraverso la pressione del liquido freni le pastiglie vanno a stringersi attorno al disco solidale con la ruota e generano l'effetto frenante per attrito tra le due parti. E' necessario, nella manutenzione della tua auto, accertarti periodicamente che il livello del liquido freni sia corretto.

Il sistema frenante è talmente importante che a bordo dell'auto esistono dei sistemi di sicurezza, delle spie che ti avvisano quando c'è una anomalia dei freni. Generalmente quando questa spia si accende è perchè le pastiglie sono eccessivamente usurate ma si può accendere anche nel caso in cui il liquido freni sia troppo basso e se la pressione all'interno del sistema è troppo ridotta.

Inogni caso si realizza una diminuita efficienza della frenata, spazi di frenata allungati o anche peggio. Se ti rendi conto che sta accadendo questo, anche se nessuna spia si accende sul cruscotto, vale la pena di controllare bene l'impianto frenante.

Il problema potrebbe riguardare il Tubo Freno e in questo caso occorre provvedere alla sua sostituzione. Se hai pratica in meccanica puoi anche provvedere da te e in questo caso ti devi procurare il tubo giusto per la tua auto.

Come cambiare il Tubo Freno

La maggior parte delle tubazioini dell'impianto freni dell'auto è costituito da tubi metallici. Tuttavia ci sono delle parti di tubo flessibili che connettono i tubi metallici fissi della ruota a quelli che provengono dalla pompa dei freni.

Questi Tubi Freno si possono usurare con il tempo e provocare perdite di liquido e di pressione nell'impianto. Prima di tutto bisogna controllare se esiste questa situazione. Per fare queso gira al limite il volante per ispezionare meglio l'impianto freni dietro alla ruota che dovrai comunque rimuovere.

Verifica se ci sono tracce di liquido nel Tubo Freno e per maggiore sicurezza chiedi l'aiuto di qualcuno che azioni il freno più volte mentre ispezioni. Se trovi perdite o se noti rigonfiamenti anomali mentre viene azionato il freno dell'auto devi necessariamente sostituire il -tubo Freno.

Devi prima di tutto procurarti quello corretto per la tua auto e lo puoi anche acquistare online. Il suo prezzo è piuttosto contenuto.

La sostituzione avviene svitando con una chiave il tubo dal raccordo. Questa operazione potrebbe risultare anche difficoltosa e in questo caso conviene spruzzare la parte con del lubrificante e lasciare agire per almeno un'ora. Vedrai che questo sistema sarà assolutamente efficace per poter svitare agevolmente e rimuovere il Tubo Freno logorato.

Osserva bene i raccordi su cui era fissato il tubo freno: potrebbero essere logorati a loro volta per cui occorre sostituire anche questi, altrimenti puoi riutilizzarli montando il nuovo Tubo Freno su di essi.

Fatto questo lavoro occorre ricaricare il liquido freni nell'impianto e spurgare lo stesso per eliminare l'aria che certamente sarà presente e che renderebbe inefficaci i freni. Terminato tutto il lavoro, rimonta le ruote e procedi alla prova freni.

Chiaramente non puoi essere sicuro dell'efficienza dei freni fino a quando non li provi. Fai il test su un tratto in assenza di traffico e a velocità moderata testando la frenata a fondo e verificando il comportamento dell'auto.

E' molto probabile che si debba procedere ad un secondo spurgo dell'impianto per avere i freni davvero al massimo della loro capacità frenante. Se hai dei dubbi, rivolgiti comunque ad un meccanico per la massima sicurezza.