Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti questa notte verso le 3,45 a Pralungo, in via Garibaldi, per soccorrere una donna caduta in casa e bisognosa di aiuto.

La signora, a terra, non riusciva più a rialzarsi e, arrivata al telefono, ha composto il 112 che ha allertato i Vigili del Fuoco e 118 per soccorrerla. Il personale medico ha poi preso in carico la donna per le cure.