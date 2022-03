Biella, donna investita tra via Bertodano e via Repubblica

Stava attraversando in prossimità dell'incrocio tra via Bertodano e via Repubblica a Biella, quando è stata urtata da un'auto in transito.

Il fatto è accaduto intorno alle 15 a Biella. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso, gli agenti della Questura e il 118 che ha trasportato la donna, cosciente, in ospedale in codice verde per accertamenti.