Pettinengo, Bosso: "Mi appello al senso civico dei cittadini".

Bottiglioni di vetro fuori dalla campana, copertoni sul ciglio della strada, 2 televisori abbandonati a terra. E' quanto è successo a Pettinengo e ha spinto il sindaco Gian Franco Bosso a fare un appello a queste persone.

"Premesso che in una comunità la cura del territorio dipende dall’amministrazione comunale, che deve assumersene sempre e comunque la responsabilità e adottare conseguentemente tutte le misure possibili - dichiara il sindaco - , è tuttavia estremamente importante il senso civico dei cittadini. A volte si vedono episodi di abbandono rifiuti che denotano disinteresse per la propria comunita’. Ma perche’ vengono lasciati 12 bottiglioni di vetro ai piedi della campana di piazza della chiesa quando bastava infilarli nella campana medesima? Ma perche’ si lasciano a terra 2 televisori in disuso, ma perche’ vengono abbandonati nelle cunette pezzi di cartongesso? Ma perche’ vengono abbandonati 2 copertoni sul ciglio di una strada quando ci sono i luoghi a disposizione in cui metterceli?".

Non si possono mettere telecamere ovunque, continua il primo cittadino. "Pettinengo e’ la nostra casa, il luogo in cui viviamo, cresciamo i nostri figli e i nostri nipoti, ma perche’ prima di fare un atto di questa natura non si riflette, ci si guarda allo specchio e ci si domanda se quello che si sta per fare e’ giusto nei confronti della comunita’? Non pretendo con queste poche righe di cambiare il mondo - conclude Bosso -, ma saremmo felici se anche una sola persona si guardasse allo specchio e all’ultimo momento decidesse di cambiare atteggiamento per il bene di tutti e anche di se stesso".