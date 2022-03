Valle San Nicolao, avviato l’intervento sul ponte di Rio Bertolina

Stanno per concludersi i lavori di sistemazione della scogliera dello Strona in frazione Molino Filippo a Valle San Nicolao che, nel periodo successivo, saranno seguiti da quelli relativi al rifacimento della strada.

Nel frattempo, durante la settimana corrente, è stato avviato l’intervento di spostamento delle condotte da sotto il ponte a Rio Bertolina, il quale farà da apripista per il successivo intervento di rifacimento del ponte. Il tratto stradale interessato è stato al momento chiuso per un mese in seguito ad un’ordinanza comunale e una successiva sarà emanata all’inizio dei lavori sul ponte stesso, risultando così in una chiusura complessiva di sei mesi. Novità anche per frazione Pizzoglio che ha recentemente visto l’avvio della riparazione del manto stradale.