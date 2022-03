Seab, nel 2022 aumento delle bollette del 1,9%

Nel 2022 aumento delle bollette rifiuti del 1,9%.

Lo ha comunicato Seab ai sindaci soci durante l'assemblea di controllo analogo di martedì 22 marzo, qualificando il dato come positivo in quanto nettamente inferiore al tasso medio di inflazione del 5,7%.

Un risultato frutto dell'opera di risanamento dell'azienda che, da due anni, impegna il Consiglio di Amministrazione guidato dal Presidente Luca Rossetto. In sostanza il Cda, limitando le spese per acquisto di materiali e parco automezzi , ha contenuto la recente crescita dei costi di carburanti, energia e canoni di locazione.

Risultato positivo che è buon auspicio in vista dell'adunanza dei creditori chirografari del 24 aprile nella procedura di concordato preventivo, in cui Seab presenterà il piano concordatario. In caso di approvazione della maggioranza dei creditori chirografari (quelli, come i fornitori, che vengono soddisfatti dopo i creditori privilegiati come i dipendenti), il concordato sarà omologato dal Tribunale di Biella e si completerà il salvataggio di Seab.

“L'adunanza era in programma lo scorso 9 marzo – dichiara il Presidente Rossetto – . Abbiamo chiesto ed ottenuto un rinvio perchè in questo periodo apporteremo ulteriori miglioramenti alla situazione Seab che permetteranno di dare più soldi ai creditori chirografari”.