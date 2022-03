Le elementari di Salussola in marcia per la pace, FOTO

Le elementari di Salussola in marcia per la pace

Chi con il proprio disegno in mano, altri con le bandiere della pace e altri ancora con quelle dell'Ucraina, tutti insieme, dalla prima alla quinta, in 64, assieme alle loro maestre, i bambini delle elementari di Salussola, ieri 24 marzo hanno marciato per la pace per le vie del borgo antico.

Si sono fermati sotto al municipio anche chiedendo la pace, per poi fare tappa al Belvedere, dove dopo essersi seduti a terra, a turno, i bambini di ogni classe si sono alzati per formare un fiore sulle note dell'Inno della Gioia.

La partenza è stata intorno alle 10,30, il ritorno verso le 12.