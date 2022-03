Il progetto Erasmus+ porta il Cpia Biella Vercelli, nuovamente, in Islanda

Le professoresse Elisa Bernardi e Daniela Zanocchio del Cpia (Centro provinciale istruzione adulti), sono tornate la scorsa settimana dalla seconda esperienza in Islanda, che si è svolta dal 19 al 27 febbraio 2022, grazie al progetto Step by Step. Hanno avuto modo di visitare la capitale, Reykjavík, approfittando di una tregua tra le varie allerte meteo e tempeste di neve e vento, per poi dirigersi nella cittadina di Borgarnes, sulla costa occidentale, a una settantina di kilometri dalla capitale.



A Borgarnes hanno frequentato un corso della durata di 6 giorni, fitto di attività e laboratori, per sviluppare nuovi metodi e consapevolezza riguardo a temi quali il razzismo, la discriminazione, l’intercultura, le diversità e per poter creare una buona atmosfera nel contesto classe. Il corso è stato entusiasmante e molto utile, alcune delle tecniche apprese verranno sicuramente adattate e riprese nelle classi del Centro, nonché illustrate ai colleghi.

Il corso prevedeva anche due escursioni durante la settimana, la prima nei pressi di Borgarfjördur, un trekking al cratere e ai campi di lava di Kolbeinstaðarfjall e un pomeriggio all’insegna di storie e chiacchiere, cioccolato alla liquirizia e Brennivin, l’acquavite islandese, in una fattoria non lontana da Borgarnes.