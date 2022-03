Guasto a un pullman dei biellesi che portano aiuti all'Ucraina, ma la missione non si ferma

Niente da fare. Il guasto che ha interessato uno dei due pullman che sono partiti ieri da Biella in aiuto dell'Ucraina e che oggi gli ha imposto l'arresto si è verificato più importante del previsto, in quanto si è capito essere la rottura di una turbina.

Un equipaggio di meccanici in partenza da Torino, arriverà in aiuto della delegazione biellese domani nel tardo pomeriggio per la riparazione. Nel frattempo, i volontari si sono riorganizzati con un altro mezzo per portare domani tutto il materiale umanitario in Moldavia, quindi fare ritorno in Romania nel distretto di Suceava con 29 persone da reimpatriare. Altre 17 aspettano i biellesi vicino a Siret.