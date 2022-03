I lavori, per il momento sono finiti. Verso l'ora di pranzo il cantiere in via Cucco a Chiavazza a Biella aperto per intervenire sul cedimento in un punto della via è stato chiuso. Sono state tolte le transenne, i mezzi in questi giorni all'opera sono andati via.

Ora basterà aspettare che si assesti in terreno, quindi la ditta incaricata procederà con l'asfaltatura.