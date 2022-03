Biella: Cgil, Cisl e Uil chiedono la stabilizzazione e il rinnovo dei contratti, FOTO

Si è svolto nella mattinata di oggi, venerdì 25 marzo, anche a Biella come nelle altre province d'Italia il sit-in organizzato dai sindacati di FP CGIL - CISL FP e UIL FPL. Al centro della protesta il rinnovo e la stabilizzazione dei contratti della Sanità e degli Enti Locali.

Alle ore 10,30 erano una trentina le persone che si sono ritrovate in via della Repubblica a Biella di fronte alla Prefettura, per lanciare la richiesta di rinnovo e stabilizzazione dei contratti: “Tutto il personale assunto – spiega Alessandro Buzio, responsabile territoriale Cisl –, soprattutto in ambito sanitario, ha ancora una sua funzione. Con la recente emergenza in Ucraina stanno arrivando molte persone che avranno bisogno di assistenza sanitaria e di aiuto per mettersi in regola. Il rinnovo e la stabilizzazione dei contratti servono a questo, a non farci trovare impreparati e, inoltre, a dare dignità a molti lavoratori che rischiano di perdere il posto”.