Ieri mattina, 24 marzo, altri due pullman sono partiti da Biella alla volta del confine ucraino con l'organizzazione del presidente di Cosrab Gabriele Bodo, con a bordo medicinali e generi di prima necessità.

In queste ore stanno cercando di aiutare una famiglia di 9 persone ad arrivare fino a loro per poi imbarcarli. "Situazione disperata - commentano - come tante purtroppo".

A rallentare la missione nel pomeriggio è stato un problema a un mezzo.