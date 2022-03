Valdilana, i ringraziamenti del Comune all'AIB e all'Associazione Mulino Susta

“Da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, a nome di tutti i Cittadini, un sentito ringraziamento all’A.I.B. e all’Associazione Mulino Susta per la preziosa opera prestata nell’area del Mulino Susta in occasione della visita della troupe televisiva di Geo: il loro lavoro ha permesso di ripulire l’intera zona”. A scriverlo il Comune di Valdilana sui propri canali social.

“La troupe tornerà in Valdilana a maggio – si legge - In quell’occasione verrà ospitata in altri luoghi del territorio per la promozione degli stessi”.