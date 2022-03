Vigneti d'oro per il Biella Motor Team

Weekend positivo quello passato per la scuderia Biella Motor Team. Il Rally dei Vigneti Monferrini che si è corso sulle colline attorno a Canelli ha regalato soddisfazioni alla scuderia presieduta da Mattia Vescovo. Massimo Lombardi ed Erika Bologna con la loro Renault Clio hanno vinto di forza la classe Super 1600 chiudendo al quindicesimo posto della generale.

Un risultato positivo in una gara che serviva come “allenamento” in vista della nuova stagione. Posizione numero 35 e buon terzo posto in un’affollata e competitiva classe A0 per il navigatore Paolo Ferraris su una Fiat Seicento Sporting che divideva con il pilota Damiano Arena. Finita anzitempo, purtroppo, la gara di Samuele e Davide Pochettino iscritti in classe A6 con una Peugeot 106 Rallye e quella di Daniele Alessandro e Luca Biasioli, in gara con una Renault Clio di classe RS2.0.

Non è andata meglio a Martina Decadenti che navigava Pietro Cirio su una Renault Clio Williams in classe A7. Buone notizie anche dal Rally della Val d’Orcia, seconda prova del Campionato italiano rally terra per auto storiche. Il navigatore Luigi Cavagnetto, come al Rally Alta Valle del Tevere, ha ottenuto uno splendido terzo posto assoluto a fianco del pilota biellese Federico Ormezzano sulla loro Talbot Sunbeam.