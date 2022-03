Valdilana, la Pro Loco di Croce Mosso inaugura la primavera con una camminata

La primavera è arrivata e, come di consueto, insieme a lei anche le temperature ottimali per addentrarsi nel paesaggio ed incominciare a percorrere i suoi sentieri. La Pro Loco di Croce Mosso non se l’è fatto ripetere due volte e, per domenica 27 marzo, ha già messo in programma una camminata non competitiva nei dintorni del paese.

Il ritrovo sarà presso la sede della Pro Loco, alle ore 09:45, e si partirà alle ore 10 con possibilità di scegliere tra due percorsi, rispettivamente di un’ora e mezza e due ore e mezza. Prenotazioni entro venerdì 25 marzo al 333.6994154. Benvenuti i cani.