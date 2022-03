Quattro passi in Baraggia, al via la marcia alpina di regolarità

Domenica 27 marzo a Candelo , l’Associazione La Pero di Cossato organizzerà una gara promozionale di marcia alpina di regolarità attraverso i sentieri della Baraggia. Possono partecipare sia atleti tesserati che persone non tesserate che vogliono provare la marcia di regolarità. Alle 9 è in programma la partenza del primo concorrente. In locandina il programma completo della giornata.