Biella Rugby pronta per la trasferta di Alghero: "Sarà dura"

Grosso e compagni si stanno preparando ad affrontare la trasferta più ostica della stagione. Domenica, sull’erba del Maria Pia di Alghero, dovranno confrontarsi con i gialloneri dell’Amatori. Un viaggio nei ricordi per alcuni dei giocatori, che su quel terreno hanno vinto la sfida che consegnava loro il biglietto per la Serie A, semplicemente un viaggio lunghissimo, per molti altri che dovranno impostare la sveglia prima dell’alba per essere puntuali al raduno previsto alle 5.15 di domenica mattina, un’ora prima se consideriamo l’entrata in vigore dell’ora legale.

“Sarà durissimo andare a giocare ad Alghero”, commenta l’head coach Marco Porrino, “sotto tanti punti di vista. Sarà faticoso il viaggio, che prevediamo di affrontare interamente in giornata, poi il campo, la tifoseria di Alghero è molto calda, aspetto che ci penalizzerà dal punto di vista psicologico. Onore alla squadra che ha sempre dimostrato valore, ce li aspettiamo agguerritissimi. Un po’ come è nelle loro corde, il restante perché reduci da una brutta sconfitta contro Cus Torino. Davanti al loro pubblico avranno sicuramente voglia di riscattarsi”.

Alla Cittadella del Rugby di Biella, dove è in corso il raduno della Nazionale Femminile in preparazione alla gara Francia – Italia, primo impegno del Torneo Sei Nazioni Femminile 2022, gli allenamenti della squadra Senior procedono serrati. Tutti i giocatori sono disponibili alla scelta di Porrino. Il match inizierà alle ore 14.30.

Serie A. Rd. XIV – 27.03.22. VII Torino Rugby – I Centurioni; Amatori Alghero - Biella Rugby; Parabiago – Cus Genova; Pro Recco – Cus Torino.