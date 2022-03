Al via la nuova stagione del Energy Team, il Ds Dante: "Ci faremo trovare pronti"

"La nostra è una storia partita in un bar tra amici, sembrava una roba semplice, e invece è durata 14 anni", spiega il presidente Rocco Pisano

"Asd Energy Team viene da un trascorso di 14 stagioni in categoria juniores - continua Pisano -. La formazione comasca punterà a superarsi ancora con una squadra composta da Vitale Daniel, Gaffuri Elia , Bonino Edoardo, Perracchione Alessandro, Mensa Simone, Maggia Luca, Rosa Luca, Marton Andrea, Zelazowski Michal, Peraudo Massimo, Bossi Pietro, Mettadelli Matteo".

Domenica 20 è intanto stata la prima gara stagionale per l’asd Energy Team in quel di Cesano Maderno, per la 1° edizione della Coppa Primavera-Trofeo Saiv. Ottima la prestazione di tutto il team, con il piazzamento come 9° classificato Peracchione Alessandro.