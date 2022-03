Vuoi ristrutturare e riconvertire i vigneti in Piemonte? Ora c'è il bando da 6 milioni di euro

L’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ha aperto il bando per la richiesta di contributi, riferite alla campagna di 2022 – 2023, sulla misura OCM vino per la ristrutturazione e riconversione vigneti. Con una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro, il bando concede aiuti alle aziende agricole piemontesi per la realizzazioni di interventi su superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine quali riconversione varietale, ristrutturazione di vigneti, sostituzione di pali e fili.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29 aprile. “Proseguono gli aiuti al settore vitivinicolo attraverso una misura attesa dalle aziende agricole e rivolta a valorizzare i vini di qualità del Piemonte”, dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

Il bando è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-ristrutturazione-riconversione-vigneti-campagna-20222023