Al Cossatese lo spareggio della competizione di dibattito, parteciperà alle finali nazionali di Milano

Ecologismo: è più efficace un partito o un movimento? Su questo dilemma si è discusso durante la finale zonale della gara di dibattito tra gli “Aletheia”, squadra composta da ragazzi della 3°A del Liceo Classico e “Gli infortunati” squadra composta da sei ragazze delle classi quarte del Liceo del Cossatese.

La gara è stata molto equilibrata, anche agguerrita, quindi il giudizio finale di 3 -0 per le ragazze del Cossatese forse penalizza un po’ la squadra del Classico, ma nella competizione ogni giudice assegna un punto: se tutti sono d’accordo nel dare la vittoria, anche per poco, alla stessa squadra, il risultato fa sembrare il divario tra le formazioni più netto di quello che era in realtà. E adesso? Adesso le ragazze del Cossatese si sono guadagnate il diritto di partecipare alla finale nazionale che si svolgerà, a fine maggio a Milano.

La sfida ora è quella di far meglio del 4° posto ottenuto dalla squadra del Liceo nelle finali 2021, che però si svolsero online. Quest’anno si dovrebbe tornare a guardare negli occhi gli avversari, il che forse spaventa un po’, ma anche a conoscere direttamente ragazzi di tutt’Italia e questo è sicuramente stimolante.