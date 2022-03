Occhieppo Inferiore, torna la tradizionale “Festa dell’atletica provinciale Biella e Vercelli”

Immancabile appuntamento per il mondo dell’atletica venerdì 25 marzo, giornata nella quale il polivalente di Occhieppo Inferiore, situato in via Caralli 7, ospiterà il ritorno dalla tradizionale “Festa dell’atletica provinciale Biella e Vercelli. Alle ore 20:45 diverse società biellesi si ritroveranno per celebrare i loro atleti premiati.

Per l’Unione giovane Biella ci saranno Stefano Grendene, Rosetta La Delfa, Anita Laiolo, Lorenzo Pusceddu e Alessandro Quazza. Si prosegue con l’Atletica stronese Nuova-Nordaffari che vedrà premiati Matilde Bonino, Eloisa Marsengo, Sarah Moresco, Chiara Munaretto, Annalisa Pastore, Arianna Reniero e Anastasia Zucco. Per il GSE Zegna ci saranno invece Martina Degaudenzi, Maria Costanza Moroni, Silvia Nicola, Chiara Sala, Dejan e Milica Travar. Silvia Signini porterà con onore il nome di Bugella Sport. Tra le altre associazioni presenti anche Atletica Candelo e Atletica Gaglianico.