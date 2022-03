Partnership tra Sella e Doorway per nuovi servizi di Open Finance

Doorway - piattaforma fintech, autorizzata da Consob, leader nel venture investing online per il mercato degli investitori professionali, qualificati e corporate - ha avviato una partnership con il gruppo Sella per supportare lo sviluppo e la digitalizzazione delle proprie operazioni grazie alle opportunità offerte dall’Open Finance.

In base all’accordo, infatti, Banca Sella abiliterà una serie di prodotti di pagamento e di riconciliazione delle transazioni attraverso le API (Application Programming Interface) esposte sulla piattaforma Fabrick che consentiranno a Doorway di gestire alcune delle proprie campagne di venture investing in startup e PMI innovative italiane e internazionali in modo totalmente digitale e conforme alle richieste della normativa vigente. Tale partnership si inserisce nell’ambito della strategia “Banking as a service” di Banca Sella che, attraverso un modello innovativo e open, mira ad abilitare ed ampliare sempre più la gamma di offerta di servizi verso corporate, fintech e istituzioni finanziarie.

Per Doorway questa partnership costituisce un interessante banco di prova della sua strategia di ottimizzazione delle attività interne e di semplificazione dei processi per i clienti grazie alle possibilità di utilizzare tecnologie molto avanzate. Nel settore del venture investing, in cui gli investimenti hanno durata pluriennale ed è previsto un investimento minimo significativo, per Doorway è molto importante tenere al centro del proprio focus le esigenze degli investitori e supportarli con soluzioni innovative che rendano i processi quanto più semplici e monitorabili.

“Siamo molto orgogliosi della partnership con Doorway perché conferma il ruolo di primo piano del Gruppo nell’ambito del banking as a service in Italia e ci consente di avviare ed estendere i servizi di Open Finance anche al venture investing. Proseguiamo nella nostra strategia basata su un modello di piattaforma aperta e sulla promozione di un ecosistema innovativo sostenibile come abilitatore tecnologico, finanziario e regolamentare”, ha commentato Andrea Tessera, Director Banking as a service di Banca Sella. Dal suo canto Antonella Grassigli, CEO e co-founder di Doorway, ha ricordato che “l’innovazione tecnologica volta a migliorare la customer experience dei nostri investitori nonchè la semplificazione dei processi interni e l’affidabilità sono da sempre nel DNA di Doorway. Sono quindi molto contenta, insieme a tutto il team, di iniziare questa partnership tecnologica con Banca Sella con il comune obiettivo di rendere sempre più fluido l’intero customer journey dei nostri investitori”.