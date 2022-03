Cerruti: Femca Cisl e Uiltec, accordo aziendale preliminare sugli ammortizzatori sociali

Dopo l’assemblea dei lavoratori del 22 marzo che ha approvato l’ipotesi di accordo, le scriventi organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’accordo preliminare sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali e sul piano di dimissioni incentivate per far fronte agli esuberi dichiarati dall’azienda. Vogliamo ricordare ai lavoratori che l’accordo sottoscritto, tutt’altro che scontato, è stato frutto di un ampio e lungo confronto tra tutte le organizzazioni sindacali (anche quella che non ha sottoscritto l’accordo) e le RSU con la direzione aziendale, confronto iniziato in data 14 febbraio 2022 e continuato con vari incontri fino al 16 marzo. In queste occasioni è stato definito un metodo di lavoro condiviso e sono stati acquisiti quanti più elementi possibili, fino ad arrivare all’ipotesi di accordo preliminare. Il percorso è stato illustrato ai lavoratori nelle assemblee del 23 febbraio e del 22 marzo 2022 (quando l’ipotesi di accordo è stata approvata dall’assemblea). Nei prossimi giorni verranno definiti gli accordi per il Contratto di solidarietà e le dimissioni incentivate, risultati certo non scontati, che non sarebbero stati ottenuti senza il forte impegno delle organizzazioni sindacali nel confronto con l’azienda.