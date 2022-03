Scritto sul mio corpo, nuovo spettacolo all’Erios di Vigliano

Giovedì 31 marzo alle 21 nuovo appuntamento con la Fondazione Egri per la Danza per la RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI della XIXma edizione dei IPUNTIDANZA al Teatro Erios di Vigliano Biellese con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta SCRITTO SUL MIO CORPO.

Lo spettacolo nasce dal progetto digitale RACCONTA - MI - RACCONTO, ideato nel 2021 per generare interazione tra pubblico e artisti anche durante la chiusura dei teatri. Le testimonianze del pubblico, raccolte durante la fase digitale, sono state di ispirazione e in parte rielaborate, per la realizzazione di un monologo a cura dello scrittore Federico Riccardo e interpretato dalla voce dall’attrice Silvia Giulia Mendola. Firmano la colonna sonora del balletto i BowLand, con la loro musica permeata di mistero.

SCRITTO SUL MIO CORPO è una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente. Una danza sulle esperienze interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di un devastante apocalisse collettivo: ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore palpita, però, un inesauribile desiderio di vita. La coreografia ad opera di Raphael Bianco con la Compagnia EgriBiancoDanza, radica la propria ricerca gestuale nel materiale coreografico raccolto in fase digitale, nel segno corporeo che racchiude la parola stessa così da incarnare nella danza l’essenza del monologo senza esserne mera rappresentazione didascalica.