Ancora fiamme nel pomeriggio a Pettinengo, necessario l'uso dell'elicottero (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 19.30

Si è concluso intorno alle 19 di oggi, 24 marzo, l'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e personale AIB. Nel pomeriggio, infatti, il fuoco aveva ripreso la sua forza nell'area di Pettinengo colpita dall'incendio. Per avere la meglio sulle fiamme è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero che ha effettuato diversi lanci. La zona è stata, in seguito, bonificata e messa in sicurezza.

Il fatto

Incendio boschivo nella zona di San Francesco, a Pettinengo. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 11 di oggi, 24 marzo. Sul posto stanno operando diverse squadre AIB, insieme ai Vigili del Fuoco, per contenere le fiamme.

Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato colpito dal rogo circa un ettaro di terreno. Presenti anche i Carabinieri Forestali per la raccolta dei rilievi che determineranno la natura dolosa, o meno, dell'accaduto.