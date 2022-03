Il vento e la regata, da oggi a Biella Piazzo incontri di meteorologia

Lega Navale Italiana sezione di Biella con la collaborazione di Francesco Pasi meteorologo AMPRO, previsore e ricercatore del centro meteo Consorzio LaMMA, e con la partecipazione di Gianfranco Meggiorin meteorologo presidente e fondatore di Navimeteo, organizza tre serate dedicate al comportamento del vento in mare ed al suo più redditizio utilizzo nella navigazione a vela e nelle regate tra le boe e d’altura.

Gli incontri saranno aperti ai soci e ai non soci della Lega Navale Italiana, e si terranno in tre giovedì successivi a partire dalle 21 presso la sede di Palazzo Ferrero a Biella Piazzo.

Durante la prima serata di oggi, giovedì 24 marzo, sarà presente come moderatore il meteorologo Gianfranco Meggiorin, mentre l’intero evento sarà curato in streaming dal meteorologo Francesco Pasi.

Le sedi LNI Piemonte seguiranno gli incontri in diretta streaming dalle rispettive sedi. Le serate potranno anche essere seguite in diretta streaming dai soci e non soci che ne faranno richiesta. Informazioni e prezzi presso LNI Biella.

giovedì 24 marzo ore 21 IL VENTO LA REGATA.

giovedì 31 marzo ore 21 TRA LE BOE

giovedì 7 aprile ore 21 LA REGATA LUNGA