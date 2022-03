Cura delle depressioni e prevenzione del suicidio, nasce in Piemonte l'Osservatorio Nazionale Suicidi

Ogni anno nel mondo si suicidano circa 1 milione di persone: 1 persona ogni 40 secondi. Per questo occorre fare luce sullo stigma insopportabile che molto spesso viene taciuto, nascosto, lasciato sprofondare nel buio. ONS farà luce dando vita al Centro Studi ONS, che con molta probabilità avrà sede a Biella, per creare una società più consapevole, aperta e solidale, dove chi soffre non è più lasciato al buio.

Il progetto nasce da un’idea di Antonio, Nunzia e Raffaele che hanno deciso di ricordare il loro figlio e fratello Giuseppe, trasformando il dolore di una perdita in un nuovo modello di speranza. La famiglia ha dato vita al “Comitato per la Fondazione Giuseppe Abbattista” con lo scopo di supportare il progetto ONS nella sua totalità.

“Vogliamo creare un luogo dove la consapevolezza generi sensibilità e attenzione al fine di sviluppare strumenti che siano in grado di svolgere una funzione preventiva e terapeutica nel contrasto al fenomeno dei suicidi, creando una cultura della vita che sia responsabilità collettiva” – dichiara Raffaele Abbattista, ideatore di ONS. “Vi presentiamo l’Osservatorio Nazionale Suicidi, vi presentiamo l’Operazione Nuova Speranza. Dobbiamo lavorare perché il suicidio non sia silenzio e chiedere auto non è vergogna!”.

Il centro studi ONS sarà un punto di riferimento nazionale sull’approfondimento e la divulgazione dei temi inerenti la depressione e il suicidio. Il progetto prevede la nascita di una struttura dove offrire ai pazienti e alle loro famiglie una proposta ambulatoriale capace di soddisfare le loro esigenze, sia attraverso percorsi multidisciplinari da effettuare presso gli ambulatori, sia con la possibilità di ricevere terapie presso day hospital. Attraverso gli studi medici e i laboratori sarà possibile svolgere visite ed esami, sia in modalità privata sia in supporto al Centro di Salute Mentale territoriale secondo accordi definiti in fase di realizzazione del progetto.

ONS vuole però dedicarsi anche ad un altro importante ambito: quello dell’alta formazione. Saranno strutturati all’interno dell’istituto Master in sociologia, in Psicologia e in giornalismo.

Chiara Caucino, Assessore regionale alla famiglia e alle fragilità: «Il fatto che, nel mondo, si tolga la vita, mediamente, una persona ogni 40 secondi rappresenta un dato inaccettabile, ma anche uno stimolo per affrontare con convinzione ed efficacia un tema che, in passato, era stato trattato in maniera forse superficiale o ritenuto, da alcuni, quasi ineluttabile».

Roberto Merli, Direttore Struttura Complessa Psichiatria ASL Biella: «Il suicidio appartiene alla storia dell’essere umano. Considerate le dimensioni del fenomeno e la stretta relazione con molti aspetti della sofferenza umana, esso non dovrebbe essere considerato un problema filosofico, ma un’importante questione sanitaria e sociale e quindi pertinente alla salute pubblica».

In Piemonte, il tasso di mortalità per suicidio, cioè il rapporto tra i suicidi osservati e la popolazione, è dello 0,82 per 10000 abitanti. Sono 339 le vittime in Piemonte nel 2019, di cui 27 persone nella Provincia di Biella.

Biella è la provincia piemontese con il più alto quoziente di mortalità (1,43), cioè il più alto numero di morti nel 2019 rispetto alla popolazione residente. In provincia di Biella si sono suicidate 210 persone, considerando il solo periodo dal 2010 al 2019, e le vittime sono in prevalenza uomini, una tendenza che si allinea con il dato nazionale.

Negli ultimi 10 anni (2012-2021) una media di circa 12 accessi (casi) al mese al pronto soccorso dell’ospedale di Biella che hanno richiesto una consulenza psichiatrica per una crisi suicidaria (idee di suicidio oppure tentativo di suicidio eseguito o interrotto), con un minimo di 110 casi (nel 2020) ed un massimo di 176 casi (nel 2015). Quindi una media di circa 12 accessi al mese.

Nel 2022 al momento si sono avuti 38 accessi in pronto soccorso dell’ospedale di Biella che hanno richiesto una consulenza psichiatrica per una crisi suicidaria.

Per Biella questi sono i numeri di riferimento per chiedere aiuto: CSM Biella Strada Campagnè 7/A – Biella 015-84.61.477, CSM Cossato Via Milano, Loc. Paruzza 015-15.15.95.06.