Biella, dal Comune di Aglientu (Sassari) arriva a biella la pietra di granito per “Nuraghe Chervu”

È di granito la pietra proveniente dal Comune di Aglientu (Sassari) pronta per essere inserita nel lastricato dell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”. “Il Comune da me rappresentato – scrive il Sindaco Antonio Tirotto nella nota che accompagna la lastra fatta pervenire a Biella – è orgoglioso di partecipare all’iniziativa del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella volto al completamento dell’area dedicata alla Brigata “Sassari” e ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Adesione che accoglie l’invito della Prefettura di Biella attraverso la Prefettura di Sassari a inviare una pietra locale segno di partecipazione e identità. Pietra a sfidare il tempo al pari dei millenari nuraghi dell’Isola di pietra; monito quantomai attuale nel tempo presente; esortazione per le generazioni future.

Anche per questo, “tale iniziativa – continua Antonio Tirotto – ha riscontrato una totale condivisione da parte dell’Amministrazione e della cittadinanza, in quanto il riconoscimento dei sacrifici e delle sofferenze patite dai soldati provenienti da tutta la Nazione, compreso il nostro piccolo Comune che ha, purtroppo, la morte di 18 concittadini, devono essere ricordati e commemorati in ogni occasione.

La realizzazione dell’area monumentale con le pietre provenienti da diverse regioni d’Italia – conclude il Primo Cittadino - fanno sì che tutta la Nazione venga accomunata nel ricordo dei Caduti, del dolore causato dalla guerra e dei sacrifici dei soldati, con lo scopo di impedire il ripetersi di tale immane catastrofe, anche alla luce dei tragici avvenimenti che hanno colpito l’Europa in questi giorni”.