Preghiera di Papa Francesco per la pace, si unisce anche la Diocesi di Biella

La Diocesi di Biella, alla luce degli orari e delle indicazioni date dalla Sala Stampa della Santa Sede, si impegna a vivere con intensità la giornata di venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, giorno in cui il Santo Padre intende compiere (verso le ore 18.30 nel contesto di una celebrazione penitenziale) un intenso gesto di affidamento alla Vergine Maria delle sorti del mondo e in particolare dell’Ucraina e della Russia con un “Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria”.

Cosa significa questo gesto? Scrive A. Tornielli su Vatican News: “Una preghiera pubblica, corale, che unisce tutta la Chiesa, per implorare la pace e consacrare al Cuore Immacolato di Maria l’umanità intera e in special modo la Russia e l’Ucraina, mentre purtroppo ancora infuriano i combattimenti e i bombardamenti che mietono vittime tra i civili ucraini. Un gesto semplice, umile, di chi crede e confida nella potenza della preghiera e non in quello degli armamenti. È stato reso noto il testo dell’atto di consacrazione e affidamento, che Papa Francesco compirà attorno alle 18.30 di venerdì 25 marzo, festa dell’Annunciazione, al termine della celebrazione per la penitenza nella Basilica vaticana. Si tratta di un testo intessuto di citazioni della grande tradizione mariana, che sarà pronunciato in tutto il mondo dal popolo di Dio guidato dai vescovi e dai sacerdoti”.

La nostra Diocesi si unirà alla preghiera del Papa per invocare il dono della pace a partire dalle parrocchie e dai diversi santuari particolarmente quelli dedicati alla Madre di Dio (Santuario di Oropa, Santuario di Graglia, Santuario della Brughiera). In Cattedrale dalle ore 16,30 alle ore 17.30 la preghiera silenziosa davanti all'Eucarestia esposta solennemente. Alle ore 17.30 la preghiera dei Vespri e la Benedizione Eucaristica. Alle ore 18.15 mons. Vescovo presiederà la Santa Messa in cui pregherà con le parole del Papa l'Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.