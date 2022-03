PNRR, il sindaco di Candelo Gelone annuncia: “Chiesto fondi per oltre 2 milioni di euro di lavori pubblici”

Anche a Candelo si parla di PNRR per bocca del sindaco Paolo Gelone. Per il primo cittadino si tratta di un'opportunità che “si spera possa concretizzarsi in modo capillare e concreto per dare davvero una spinta all'Italia in un periodo così difficile. Candelo non si tira indietro e ha proposto diversi progetti che speriamo vengano finanziati e che potrebbero migliorare il paese, modernizzarlo, renderlo ancora più bello e più sicuro. Abbiamo richiesto fondi per lavori pubblici per più di 2 milioni di euro per tutto il paese”.

Di seguito gli interventi: per la transizione ecologica sarebbero in programma lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico; sul fronte dell'istruzione lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia di Candelo per un importo di 200mila euro e riqualificazione della pista di atletica outdoor della scuola secondaria di 1° grado per una cifra intorno ai 30mila euro circa. In aggiunta a ciò, un altro milione e 394mila euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio.