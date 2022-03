Cgil Cisl e Uil domani in piazza per protesta

Domani 25 marzo davanti alla Prefettura di Biella dalle ore 10.30 alle ore 11.30 si terrà un Presidio unitario di FP CGIL - CISL FP e UIL FPL per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità e degli Enti Locali.

Il 22 febbraio le segreterie unitarie nazionali di FP CGIL - CISL FP e UIL FPL hanno proclamato lo stato di agitazione dei settori della Sanità pubblica e degli enti locali. Si è arrivati a questa decisione per sollecitare il Ministero dell'Economica e delle Finanze e il Ministero della Pubblica Amministrazione affinché siano garantite tutte le risorse per rendere esigibile in tutti i suoi punti il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" sottoscritto in data 10 marzo 2021 e completare la copertura economica per il rinnovo dei contratti.

Si chiedono risorse aggiuntive per un piano straordinario di assunzioni, in particolare per la Sanità si chiede di procedere con le stabilizzazioni di quel personale assunto a tempo determinato che ha contribuito alla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale durante la Pandemia e di prorogare tutti i tempi determinati assunti per l'emergenza COVID fino al 31/12/2022.

"E' ORA DI RINNOVARE I CONTRATTI NAZIONALI SANITA' E FUNZIONI LOCALI - scrivono i sindacati - a tutti i lavoratori che in questi ultimi due anni in condizioni difficilissime hanno garantito i servizi essenziali e diritti costituzionali ai cittadini. Alleghiamo volantino con le ragioni della manifestazione e rimaniamo adisposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni".