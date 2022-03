Carabinieri, il Generale Marzo in visita ai reparti Forestale del Piemonte

Il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri nei giorni 16,17 e 18 marzo scorso ha visitato tutti i Reparti Carabinieri Forestale del Piemonte. Il giro di visite è iniziato da Asti, dove è stato accolto dal Comandante della Regione CC Forestale “Piemonte” Gen. B. Benito Castiglia unitamente ai Comandanti di tutti i Gruppi Carabinieri Forestale del Piemonte e dal Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria.

Nel corso dell’incontro il Comandante della regione ha illustrato i dati dell’attività operativa, evidenziando come anche nel corso del 2021 sia stata svolta un’intensa attività di prevenzione con oltre 42 mila controlli che ha scongiurato danni al prezioso patrimonio naturale della Regione. L’attività di contrasto agli illeciti ambientali, condotta in piena sinergia con i Reparti dell’Organizzazione territoriale e con le altre specialità dell’Arma dei Carabinieri, ha portato alla denuncia per varie violazioni di circa 1000 persone e alla contestazione di sanzioni ammnistrative per oltre 3 milioni e mezzo di euro, dati che evidenziano un aumento dell’attività operativa dei Reparti della specialità forestale in tutti i settori di competenza.

Il giorno 17/03/2022, il Gen. C.A. Marzo è stato ricevuto presso la caserma di Albano Vercellese(VC) dal Comandante del Gruppo CC Forestale di Biella - Ten. Col. Francesco Melosu - che ha giurisdizione anche sui reparti dei carabinieri forestale della provincia di Vercelli. Nella circostanza era presente anche il Comandante Provinciale CC di Vercelli Col. Emanuele Caminada. Successivamente ha incontrato i Comandanti dei NIPAAF e delle Stazioni CC Forestale delle province di Biella e Vercelli. Nel corso della visita dopo che il Ten. Col. Francesco Melosu ha illustrato la situazione e l’operato dei reparti carabinieri forestale delle province di Biella e Vercelli, il Generale ha voluto esprimere l'apprezzamento per la professionalità, il costante impegno e i risultati conseguiti nel contrasto agli illeciti ambientali, ai tagli furtivi, al dissesto idrogeologico e agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio agro-forestale e faunistico del territorio.

Nei giorni successivi ha incontrato i Comandanti e il personale delle altre sedi provinciali, del Nucleo Operativo Ecologico e del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino specialità anch’esse dipendenti dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Infine, il Gen. Marzo ha espresso un profondo ringraziamento ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Forestale, per la vicinanza e l'esempio dei valori che animano i Reparti Carabinieri Forestale.