Biella, prosegue il calo dei ricoveri Covid. Ancora adesioni per il vaccino Novavax

Ancora in calo i ricoveri all'ospedale per Covid. L'aggiornamento, secondo i dati Asl Biella, a oggi 24 marzo, è di 19 pazienti ricoverati in degenza e acuti, di cui 2 in terapia semintensiva e 8 pazienti ricoverati in CAVS – Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria. In totale sono dunque 27, contro i 32 che erano il 13 marzo.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi c'erano in programma 360 appuntamenti secondo le modalità di accesso attualmente in vigore, mentre domani, venerdì 25, salgono a 364.

Le pre adesioni finora pervenute sul territorio per il vaccino Novavax sono invece circa 150, che vengono programmate man mano. Il 13 marzo erano 140.