Al Piazzo una panchina gigante. Biella al lavoro per essere inserita nel circuito

La volontà dell'amministrazione era stata annunciata nella serata di presentazione del Documento Unico di Programmazione al Museo del Territorio a Biella qualche mese fa. E ora, quell'annuncio potrebbe diventare realtà. Anche Biella potrebbe arrivare ad avere la sua panchina gigante. Dove? Al Piazzo.

Ad avere parola è adesso tutta la burocrazia necessaria per rilasciare l'autorizzazione, spiega l'assessore al Turismo Barbara Greggio: “Il regolamento per mettere le big bench è molto preciso. Non può per esempio metterle un Comune. Deve essere un'associazione senza fini di lucro. Ci sono paletti che non possono essere aggirati”. In particolare, il regolamento stabilisce che: “La Grande Panchina deve essere costruita grazie a fondi o manodopera volontaria; nessun fondo pubblico deve essere usato per realizzare l’installazione”.

Il Comune di Biella non perde però tempo e intende cercare in tutti i modi di entrare a far parte del “circuito” delle panchine giganti. Per questo motivo ha interessato un'associazione al progetto. “Stiamo portando avanti le pratiche – spiega l'assessore – con una realtà che si è interessata a questa opportunità, solo che anche Viverone ci ha detto che hanno aspettato tanto prima di avere una risposta”.

La prima non è ancora stata messa, ma Biella pensa già a una seconda location: dopo il Piazzo un'altra potrebbe essere posata per ammirare il panorama al Tracciolino.