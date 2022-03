Pray, al parco Bau arriva la nuova disciplina cinofila del Treiball

La disciplina cinofila conosciuta come Treiball arriva a Pray. Nella giornata di domenica 27 marzo, a partire dalle ore 10, il parco Bau in via Sella ospiterà un incontro di avvicinamento a questa attività.

Il cane sarà chiamato ad interagire con dei palloni colorati, disposti a triangolo come nel biliardo, e dovrà imparare a spingerli e portarli al proprietario. Un’occasione di gioco quindi, che però non trascura il consolidamento del rapporto uomo-animale.

L’evento è aperto a tutti i cani, di qualsiasi dimensione, eccetto cani aggressivi e femmine in calore. Per partecipare compilare il modulo all’indirizzo https://www.jollylandia.it/giornata-treibball/.