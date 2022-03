Pettinengo, si cercano volontari per l'archiviazione e scaffalatura dei libri nella nuova Biblioteca “Luigi Pralavorio”

Si cercano volontari per l'archiviazione e scaffalatura dei libri nella nuova sede della Biblioteca “Luigi Pralavorio” in Piazza della Vittoria n°2.

"I libri sono praticamente già tutti nella nuova sede - spiega il sindaco Gian Franco Bosso - e necessitiamo di volontari che possano aiutarci in questa operazione di posizionamento negli scaffali. Chiediamo pertanto a chi è desideroso di dare una mano in orari e giorni compatibili con le proprie esigenze di mettersi in contatto con Piera Canuto al numero 3480424736convenendo con lei orari e giorni disponibili".

Tutti i volontari saranno coperti da apposita assicurazione e potranno accedere nella nuova biblioteca provvisti di Green Pass base. Il Comune ringrazia in anticipo le persone disponibili.