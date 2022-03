Presentati a Biella i Campionati Italiani Assoluti di tennistavolo

Sono stati presentati questa mattina a Palazzo Oropa a Biella i Campionati Italiani Assoluti di tennistavolo, che riportano in Piemonte la massima manifestazione tricolore a oltre un ventennio dalle edizioni di Novara nel 1999 e di Torino nel 2000. Le gare si disputeranno al Palasport di via Pajetta 49 a Biella, sede nel 2014 di un torneo nazionale giovanile, e andranno in scena da venerdì 25 a domenica 27 marzo. La città laniera ha già ospitato, in ambito internazionale, nel 1991 l’incontro di Lega Europea maschile fra Italia e Austria, nel 1992 il triangolare amichevole fra le Nazionali miste di Russia, Romania e Italia e nel 1995 il match di Superdivisione femminile fra Italia e Romania.

Gli Assoluti sono organizzati dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Biella, di Biella Città Creativa Unesco, della Regione Piemonte e di Piemonte 2022 Regione Europea dello Sport, nel cui calendario rientra l’evento. I partner sono Saviolo Piante e Giardini, Tomasoni Riso, Birra Menabrea, Pasticceria Massera e Lavino Zona Decorazioni. In conferenza stampa sono intervenuti Claudio Corradino, sindaco di Biella, Giacomo Moscarola, vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Michele Mosca, consigliere regionale, Renato Di Napoli, presidente della FITeT, e Paolo Lentini, presidente del Comitato Regionale FITeT Piemonte. «Un altro grande evento arriva qui a Biella - ha esordito il sindaco Corradino - un appuntamento di valore nazionale, che porterà in città molte persone, che avranno così modo di conoscerla. Si tratta dunque di un’iniziativa che va nel senso del lungo percorso che stiamo intraprendendo, per far sì che Biella sia sempre più conosciuta in tutta Italia, e non solo, e poter in tal modo dare uno slancio anche all’operazione turismo. Chissà poi che qualcuno non s’innamori di Biella e delle sue bellezze e decida di rimanere a viverci. Ringrazio l’assessore Moscarola e il consigliere Mosca, che hanno fatto in modo che questa importante manifestazione si svolgesse qui, e il presidente Di Napoli, che ha aderito con entusiasmo. Speriamo di essere all’altezza dell’impegno, faremo il possibile».

L’assessore Moscarola ha ringraziato «il presidente federale e la Regione Piemonte per avere identificato Biella come sede di questi Campionati Italiani Assoluti. In città non capita tutti i giorni di avere manifestazioni di questa caratura e dunque questa occasione è per noi motivo di grande orgoglio, dal punto di vista sia sportivo sia turistico. Avremo in città oltre 200 iscritti e assieme ai tecnici, ai dirigenti e agli accompagnatori il numero salirà a 400-500 persone, che garantiranno un bel ritorno economico e di immagine a Biella, che, lo ricordo, con altri 30 Comuni del circondario, sarà Comunità Europea dello Sport nel 2023». L’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, impossibilitato a esserci per un impegno concomitante, ha inviato il suo messaggio: “È con vero piacere che saluto i Campionati Italiani Assoluti di tennistavolo, che si terranno a Biella. Si tratta di un altro importante e prestigioso evento che si va a unire al fitto calendario di appuntamenti sportivi previsti per quest’anno. Il Piemonte, a cui è stato conferito il titolo Aces di Regione Europea dello Sport per il 2022, è orgoglioso delle iniziative organizzate sul suo territorio ed è sempre pronto a supportarle”.

La Regione è stata rappresentata dal consigliere Mosca: «Questi Assoluti sono il primo evento del calendario di Piemonte 2022, Regione Europea dello Sport e sono veramente felice che si svolgano a Biella. Il rapporto che mi lega all’assessore Ricca ormai da molti anni ha permesso di tenere un Campionato Italiano a Biella. Ringrazio i padroni di casa e i presidenti nazionale e regionale per la loro disponibilità. Siamo finalmente, credo, in una fase post pandemica e riusciamo a vedere la luce all’uscita dal tunnel, che è durato per due anni, e ho sempre ritenuto che lo sport sia un grande veicolo per contribuire a uscire dall’emergenza e far ripartire il sistema Paese nel suo complesso. Ringrazio la sensibilità della Federazione, perché questo evento non è solo chiuso in se stesso e non riguarda solo gli atleti. Coinvolge anche i ragazzi biellesi, che oggi saranno al PalaPajetta e avranno la possibilità di cimentarsi ai tavoli da ping pong». Sono stati oltre 300 gli allievi di 14 classi delle scuole elementari e medie biellesi che si sono divertiti, sotto la guida dei tecnici federali. Il programma continuerà in serata con degli stage, cui parteciperanno gli atleti delle società biellesi.

Il presidente Di Napoli ha espresso tutta la sua soddisfazione:«La mia riconoscenza va all’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, al sindaco Corradino, all’assessore Moscarola e al consigliere Mosca, che hanno voluto questa manifestazione a Biella. Ringrazio anche il dirigente Antonio Pusceddu, che si è messo immediatamente a disposizione per portare a termine questo progetto. Tutto è nato in occasione delle Atp Finals di tennis di Torino dello scorso novembre. Ero ospite del presidente della Fit Angelo Binaghi e ho incontrato l’assessore Ricca. In quell’occasione ho proposto di portare degli eventi importanti nella nostra Regione, essendo io piemontese d’adozione. Oltre a questi Assoluti, tecnicamente di altissimo livello, essendo in gara tutti gli atleti e le atlete delle Nazionali, abbiamo pianificato uno-due appuntamenti in autunno. Per l’iniziativa odierna con le scuole, ringrazio la professoressa Gabriella Bessone, assessore comunale all’Educazione e Istruzione Pubblica, il Tennistavolo Biella, che ha fornito i propri tecnici, e, Massimo Pecoraro dello Splendor Cossato, che ci ha dato un contributo importante».

Il Piemonte è una Regione di spicco nel panorama pongistico italiano. «Siamo una delle Regioni guida - ha spiegato il presidente Lentini - e sono contento che siamo riusciti a portare in Piemonte questo evento così significativo. Mi auguro che questi Assoluti siano un’opportunità promozionale importante, che consenta la crescita del movimento biellese. Spero che queste giornate agonistiche possano essere belle da vedere e partecipate. Buon divertimento a tutti». Dopo che nel 2020 gli Assoluti erano stati cancellati a causa della pandemia e nel 2021 a Terni si sono svolti solo i singolari, quest’anno il programma agonistico tornerà completo, con la disputa anche dei doppi maschile, femminile e misto.

Nel singolare maschile sono iscritti tutti i migliori della classifica e le prime dieci teste di serie saranno Mihai Bobocica e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), John Michael Oyebode (Il Circolo Prato 2010), Andrea Puppo (Tennistavolo Reggio Emilia), Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Antonino Amato e Maxim Kuznetsov (entrambi della Marcozzi Cagliari) Bobocica ha al suo attivo sei titoli (2007-2009-2011-2012-2013-2017) e degli altri partecipanti hanno già vinto Stefano Tomasi (Milano Sport Tennistavolo) nel 2010, Stoyanov nel 2014 e 2018, Leonardo Mutti nel 2015 e 2019 e Rech Daldosso nel 2016 e 2021. Il recordman è Massimiliano Mondello che negli anni 1990 e 2000 si è aggiudicato 10 scudetti. Lo seguono Massimo Costantini (8), Stefano Bosi (7), Bobocica (6), Luciano Winderling (5), Lucio Sturani (4), Mauro Galli, Giuseppe Molina, Valentino Piacentini e Gianni Rondani (3) e Giovanni Bisi, Francesco Manneschi, Lorenzo Nannoni, Leonardo Mutti, Rech Daldosso e Stoyanov (2).

Nel femminile la Top 10 sarà composta da Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo), Chiara Colantoni (CIATT Prato), Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito), Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), Arianna Barani (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore), Le Thi Hong Loan (Tennistavolo Castel Goffredo), Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito), Jamila Laurenti (Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro) e Wang Xuelan (Tennistavolo Marco Polo). Tornerà agli Assoluti, dopo sei anni, Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Norbello), che nel 2016 ha conquistato il suo 11° successo (il primo fu nel 2001), stabilendo un nuovo record. Delle atlete presenti, oltre a lei, si sono già imposte Piccolin nel 2018, 2019 e 2021 e Mosconi nel 2015. Nell'Albo d'oro guida appunto Stefanova con undici successi, seguita dai sette di Alessia Arisi e Isabella Colombo Radice, dai cinque di Antonietta Galli e Giorgia Zampini, dai quattro di Laura Negrisoli, dai tre di Fliura Bulatova, Angela La Gioia e Piccolin e dai due di Paola Bevilacqua, Imperia Marchionne, Sonia Milic e Antonella Monzini. In chiave piemontese fra gli uomini saranno in gara il novarese Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e i torinesi Federico Vallino Costassa, Gabriele Piciulin e Antonio Giordano (Tennistavolo Torino) e Romualdo Manna (Cus Torino) e nel femminile le novaresi Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito), Claudia Carassia, Erika Stanglini e Chiara Zanetta (Regaldi Novara), le torinesi Miriam Carnovale, Teresa D’Ercole ed Emma Sereno Regis (Tennistavolo Torino), la cuneese Anna Coates (A4 Verzuolo) e l’alessandrina Stella Frisone (Tennistavolo San Salvatore).

Si potrà accedere al PalaPajetta fino al 60% della capienza massima e dunque esisterà l’opportunità di ammettere all’impianto un pubblico eccedente il numero degli addetti ai lavori. Nel pieno rispetto del protocollo a tutela della salute e della sicurezza delle persone, l’ingresso sarà riservato soltanto a coloro che siano in possesso di una Certificazione Verde COVID-19 (GREEN PASS RAFFORZATO), che dovranno anche essere dotati di mascherina FFP2. I minori di anni 12 potranno entrare con l’apposito modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto da chi eserciti la potestà genitoriale. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming, su quattro tavoli, sul canale YouTube della FITeT e corredati anche dal live scoring.

Il programma agonistico inizierà venerdì 25 marzo alle ore 10 con il tabellone del doppio misto e alle 14 toccherà a quelli maschile e femminile. Le semifinali saranno a partire dalle 17 e le finali dalle 18. Sabato 26 i gironi di qualificazione del singolare maschile scatteranno alle 10 e quelli del femminile alle 14. Alle 17 prenderanno il via i tabelloni, che arriveranno fino alla disputa degli ottavi di finale. Domenica 27 i quarti saranno alle 9 per le donne e alle 10 per gli uomini, seguiti dalle semifinali e dalle finali. I match di doppio saranno sempre sulla distanza dei tre set su cinque, quelli dei singolari sui tre su cinque fino ai quarti e sui quattro su sette nelle semifinali e nelle finali. Giovedì 24, nella stessa sede, si giocherà un Torneo di Qualificazione maschile dalle 10, che sarà riservato ad atleti di seconda e terza categoria e assegnerà gli ultimi posti nella seeding list degli Assoluti.