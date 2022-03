Nuoto pinnato, Sport Club Pralino risplende a Lignano Sabbiadoro

Il 19 e 20 marzo si è svolta la seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto pinnato, in Italia, a Lignano Sabbiadoro, dove sono scesi in vasca gli atleti dello Sport Club Pralino, e hanno fronteggiato atleti provenienti da tutto il mondo.

Per la categoria assoluta, sfortunato quarto posto per Gaia Savioli negli 800 metri mono, che ottiene anche un quinto posto nei 400 m e un nono posto nei 200 m mono; per le stesse distanze, Greta Trocca si classifica rispettivamente 15ª, 19ª e 28ª; la sorella, Carolina Trocca invece, specialità pinne, ottiene un bronzo nei 400 m e si classifica quarta dei 50 m, quinta nei 200 m e sesta e 100 m. Per la categoria giovanile invece, conferma il suo talento Giorgio Destefani che conquista tre ori nei 50,100,200 m mono e un argento nei 400 m mono, realizzando il record italiano junior nei 200 m e il record di categoria nei 400 m. Anche Giulia Cerchi riesce a strappare una medaglia nei 100 m pinne, mentre per le distanze 50,200,400 m pigne sfiora il podio e si piazza quarta. Valentino Basso, specialità monopinna, si classifica 14ª nei 200 m, il 12º nei 100 m e settima nei 400 m, mentre la compagna Carlotta Colombo si classifica nona negli 800 m mono, 20º nei 400 m mono e 36º nei 200 m mono.