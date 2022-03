Mosca: "Soddisfatto che si ospiti i Campionati di tennistavolo, per Biellese si può aprire una stagione rosea"

«Sono particolarmente soddisfatto che Biella ospiti i Campionati Italiani Assoluti di tennis tavolo – ha detto questa mattina in conferenza stampa il consigliere regionale Michele Mosca -. Ritengo che lo sport sia un grande veicolo per contribuire ad uscire dalla pandemia e far ripartire tutto il sistema degli enti locali e il sistema paese nel suo complesso. Grazie al rapporto di reciproca stima con l’assessore Fabrizio Ricca siamo riusciti ad organizzare questo evento, che non riguarda solo gli atleti, ma che coinvolge i ragazzi biellesi. Ringrazio la Federazione per la sensibilità dimostrata, nel voler dedicare una giornata agli studenti biellesi che oggi hanno la possibilità di cimentarsi sui campi da ping pong. In questa ripartenza post pandemia la Regione Piemonte ha dimostrato di esserci: se il territorio farà altrettanto credo che per il Biellese si possa aprire una stagione rosea sotto tanti punti di vista».