L'aperitivo sportivo del lunedì, rivedi la puntata

Giuseppe Rasolo e Gilberto Caon hanno condotto lunedì 21 marzo la sesta puntata dell’Aperitivo sportivo del lunedì, un format di NewsBiella dedicato allo sport e agli sportivi biellesi Numerosi gli ospiti intervenuti, con una grande varietà di temi trattati.

Il primo ospite della serata è stato Paolo Vialardi che ha raccontato cosa è accaduto durante la quarantunesima edizione della Biella-Piedicavallo; ha poi elencato una serie di appuntamenti da segnare sul calendario, tra i quali spicca l’ultramaratona, che avrà luogo il prossimo weekend (sarà sviluppata sulle giornate di sabato e domenica) e della quale NewsBiella sarà media partner. Il secondo intervento è stato quello di Gaia Savioli del nuoto pinnato, che ha raccontato le particolarità della disciplina nella quale gareggia e di come è arrivata a scegliere questo sport. A seguire è stato il turno di Dennis Marcolin. Il suo discorso è stato incentrato sulla presentazione del mondo del Karate Do, che rappresenta per lui una vera e propria filosofia di vita. Marcolin ha anche parlato del grande successo che ha ottenuto lo stage di Karate organizzato dal CSEN Piemonte che si è tenuto domenica 20 marzo a Ponzone e che ha radunato circa 160 persone tra allievi e docenti.

Il quarto ospite è stato il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che ha raccontato come è nata l’idea e come si è sviluppato il format “Campioni sotto le Stelle”, “Questa manifestazione ha riscosso grande successo e grande partecipazione da parte della città – sottolinea il vicesindaco - e deve essere un punto di partenza per valorizzare una città che possiede impianti sportivi eccellenti”.

In seguito, la giovane campionessa di scacchi Maria Palma, che ha sottolineato l’importanza di studiare e di adattarsi all’avversario per poterlo affrontare al meglio. Ultimo ospite della serata è stato Federico Barazzotto della Scuola Pallavolo Biellese che ha analizzato i recenti passi falsi della sua squadra e ha annunciato la creazione di una squadra di sitting volley che, dopo la presentazione dello scorso dicembre, inizierà a fine mese gli allenamenti.

Appuntamento al prossimo lunedì con nuovi ospiti.