Biella torna alla vittoria al Forum contro Trapani

Stasera contava solo una cosa: vincere e Biella ci riesce al termine di una partita non esaltante in cui l’hanno fatta da padrone errori a profusione e una stanchezza latente che ha toccato tutti, le due squadre e anche la terna arbitrale.

Ma a questo punto della stagione con tante troppe partite disputate in poco tempo, senza aver nemmeno spazio per gli allenamenti non è facile mantenere forma e concentrazione. Biella parte bene nel primo quarto e tiene sotto Trapani che appare svogliata e poco lucida in attacco. Nel secondo quarto Trapani rientra in in partita con un minuto e mezzo in cui riesce tutto; ma arriva poi Hasbrouck in regia che regala un parziale di 14 a 2 che manda al riposo lungo Biella avanti di dieci. Non cambia la musica nella ripresa con Biella che arriva al massimo vantaggio 49 – 30.

Poi l’Edilnol si smarrisce un po’ e grazie a capitan Mollura Trapani arriva a un canestro dall’impresa ma poi ci pensa Davis, Mvp della serata, a sigillare il match. Due punti che danno morale e sostanza alla classifica. Domenica arriva al Forum Orzinuovi, la rinascita da Biella è passata all’andata da li occorre proseguire su questa strada anche perché il campionato, è ancora lungo.

Edilnol Biella vs Trapani 71 - 65 (16 – 11; 37 – 27; 56 – 41)

Edilnol Biella: Soviero 0, Bertetti 7, Infante 3, Porfilio n.e. , Bianchi 0, Vincini 2, Pollone 11, Pietra n.e, Loro n.e, Morgillo 8, Hasbrouck 16, Davis 24.

Trapani: Wiggs 13, Basciano 5, Tomasini 9, Romeo 10, Guaiana 2, Longo 0, Mollura 17, Minore 0, Martin n.e., Taflaj 9

Tiri liberi Biella 9/14 Trapani 12/18 Assist Biella 15 Trapani 10 Rimbalzi Biella 44 Trapani 40