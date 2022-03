Biella 4 Racing, vittoria di classe al rally Vigneti Monferrini

È stato un inizio di stagione 2022 coi fiocchi in casa Biella 4 Racing che, grazie al navigatore Roberto Barbera, ha conquistato la vittoria di classe N3 nella 5^ edizione del Rally Vigneti Monferrini.

La gara, svoltasi lo scorso fine settimana in quei di Canelli, che prevedeva la disputa di nove prove speciali, ha visto giungere per primi al traguardo fra le vetture due ruote motrici fino a 2000 cc derivate dalla serie, Stefano Fausone e Roberto Barbera, al via su Seat Ibiza griffata Alma Racing, prestazione che gli ha inoltre permesso di concludere la manifestazione in cinquantesima posizione assoluta.

“Ci siamo divertiti”, esordisce Roberto Barbera, “in una classe poco affollata ma in cui la sicurezza di poter arrivare tranquilli può sempre giocare brutti scherzi. La nostra Seat trofeo terra con le sole gomme da asfalto si è comportata bene, e non ha creato problemi di sorta. Guardando anche la classifica generale ci possiamo ritenere più che soddisfatti, insomma, un inizio di stagione più che positivo in attesa delle prossime uscite.”