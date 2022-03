Stellantis, Pichetto:"Gigafactory in Italia garanzia a mantenimento produzione elettrico nel nostro Paese"

"Come Mise e come Governo abbiamo lavorato molto in questa direzione contribuendo con una cifra pari a 370 milioni dei 2,3 miliardi di investimento complessivo, di cui 2,1 afferenti ad investimenti industriali e 214,63 milioni a programmi di ricerca e sviluppo sperimentale. Sono molto soddisfatto. La prima gigafactory di batterie per le auto elettriche, da realizzare in Italia da un grande produttore nel nostro Paese come Stellantis, vuol dire garanzia del mantenimento del sistema di produzione dei nuovi veicoli elettrici e un primo passo verso la riconversione dei siti industriali". Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.