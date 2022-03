Emergenza Ucraina: a Biella il "Sì" del consiglio comunale alla mozione della Lega

Con 16 favorevoli e 7 contrari, il Consiglio Comunale di Biella ieri 22 marzo, ha approvato dopo una lunga discussione una mozione firmata dal gruppo della Lega. A presentarla è stato il Capogruppo, Alessio Ercoli.

Nel documento, si chiede di utilizzare tutti i posti assegnati nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative e dalle associazioni nel territorio di Biella per accogliere immediatamente i profughi del conflitto russo-ucraino per tutto il tempo necessario. Tra i contrari Pd e Andrea Figlio Bonda di Buongiorno Biella.

Per ottenere il via libera, il testo è però stato modificato nella parte finale impegnando il sindaco di Biella e gli assessori competenti: “Ad attivarsi, attraverso la Prefettura di Biella, nei confronti della cooperativa Versoprobo SCS, al fine di utilizzare tutti i posti liberi assegnati alla stessa nei centri di accoglienza nel territorio di Biella per accogliere immediatamente i profughi del conflitto russo-ucraino per tutto il tempo necessario”.