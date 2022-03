Azione Biella, gazebo e confronto con i cittadini

Sabato mattina, a partire dalle ore 10, Azione Biella sarà presente nei pressi dell’ATL con un gazebo per incontrare i cittadini e presentare il nuovo movimento politico guidato da Carlo Calenda.

“Sarà l’occasione per discutere dei temi di attualità, ma anche per parlare della situazione cittadina e di quali soluzioni si possano mettere in campo per tornare a dare impulso allo sviluppo di Biella e del Biellese – spiegano - Un momento di incontro e di confronto, con l’obiettivo di cominciare a far conoscere anche sul nostro territorio il neo nato partito, le sue idee e le persone che si stanno impegnando. In questo momento complicato sia a livello globale, sia locale è importante riportare la politica al centro della discussione; è proprio questo l’obiettivo di Azione Biella che vuole diventare il soggetto aggregatore di quelle aree politiche liberaldemocratiche che oggi non si sentono rappresentate e che cercano dei riferimenti anche a livello locale. Il nostro sarà un contenitore aperto a chi condivide i principi fondanti di Azione e voglia sostenere e magari impegnarsi per far crescere il gruppo portando quelle competenze necessarie per far tornare a crescere il territorio”.