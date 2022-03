Come creare un sito web: cosa c’è da sapere

I siti web sono diventati una risorsa imprescindibile per aziende e professionisti; un punto di riferimento online, infatti, è fondamentale per illustrare i servizi o i prodotti offerti, i recapiti di contatto e altre informazioni utili ai potenziali clienti.

Ai siti web commerciali si affiancano quelli personali (come, ad esempio, i blog di viaggio), i cui contenuti, generalmente, non hanno uno scopo prettamente promozionale. L’enorme mole di siti web che si trovano in rete è dovuta, in parte, anche alla facilità con cui oggi è possibile creare e pubblicare online un sito di qualsiasi genere, dal semplice blog all’e-commerce più strutturato. In questo articolo vediamo quali sono i passaggi che permettono anche ad un principiante di creare il proprio portale digitale.

Scegliere il tipo di sito web

Quando si decide di lanciare un sito web, bisogna anzitutto avere ben chiaro in mente quali saranno le finalità del portale e quali contenuti verranno pubblicati. Un blog personale o un sito di presentazione per un libero professionista (con CV e portfolio) non hanno bisogno di un’architettura o un’interfaccia particolarmente complesse, dal momento che i contenuti sono piuttosto omogenei e facili da organizzare. Di contro, un e-commerce necessita di un’organizzazione funzionale più complessa, che agevoli l’esperienza di navigazione (ed eventualmente l’acquisto) per l’utente. Lo stesso dicasi dei portali di news e approfondimento, per i quali la diversificazione dei contenuti richiede un’interfaccia reattiva ed intuitiva. I siti più strutturati richiedono anche di campagne di ottimizzazione mirate, che favoriscano il posizionamento sui motori di ricerca. Per questo genere di siti, quindi, è bene affidarsi ad un’agenzia specializzata come, ad esempio, www.dsidesign.it , così da essere affiancati da professionisti qualificati durante ogni fase della progettazione e dello sviluppo del proprio sito web .

Creare un sito fai da te

Se non si hanno specifiche esigenze di tipo tecnico, e si intende creare un sito ‘basic’ per pubblicare qualche articolo di blog, poesie, racconti brevi e quant’altro, è possibile optare per il fai da te, allestendo personalmente il proprio portale in pochi e semplici passaggi.

Per prima cosa, è necessario scegliere un CMS (Content Management System), ossia la piattaforma mediante la quale realizzare e pubblicare contenuti testuali e multimediali. Il più diffuso e utilizzato al mondo è WordPress; tramite un’interfaccia semplice e interattiva, che viene aggiornata costantemente, consente praticamente a chiunque di realizzare (anche gratis) il proprio sito web in poche mosse. Ecco come procedere:

scegliere il nome del sito . È molto importante aver ben chiaro, fin da subito, quale sarà la denominazione del sito o del blog, poiché è una delle prime informazioni da inserire nel CMS;

scegliere il dominio ; WordPress offre la possibilità di scegliere tra un dominio di terzo livello gratuito ( .wordpress.it , ad esempio) o uno personalizzato; quest’ultimo, più ‘efficace’ per i motori di ricerca, è disponibile soltanto a pagamento;

accedere a WordPress tramite l’ apposita sezione per la registrazione dei domini ; è sufficiente un indirizzo e-mail e una password a scelta con i quali accedere al gestionale del sito;

inserire denominazione e dominio scelti.

A questo punto, è possibile lanciare il sito gratuitamente o acquistare un dominio con il relativo piano di hosting (per domini personalizzati). WordPress crea automaticamente, e in pochi secondi, il sito o il blog. Fatto ciò, è possibile aggiungere categorie, sezioni, pagine, widget e plug-in, a seconda del piano tariffario scelto. Quando tutti i componenti dell’interfaccia sono definiti, il sito è pronto per la pubblicazione. In alternativa, è possibile ‘spostare’ il sito creato gratuitamente con WordPress su un altro dominio, acquistando quest’ultimo, assieme al servizio di hosting, presso un altro provider; Aruba è uno dei più economici e, al contempo, più utilizzati.