"Riciclaggio e covid: il ruolo dei commercialisti come presidio di legalita'"

L'evento è organizzato venerdì 25 Marzo 2022, dalle 14,30 alle 18,30 in sola modalità “IN PRESENZA” presso il Santo Stefano Spa & Bike Relais.

Presenti Prof. Ranieri Razzante Dottore commercialista e Revisore dei conti, Avvocato in Roma e Consigliere per la Cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa, Dott. Antonio Laudati Magistrato, Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia, con al tavolo il Dott. Alberto Canu, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, nucleo Antiriciclaggio della sede Regionale di Torino e con il coordinamento di Andrea Bongi, Dottore Commercialista e Pubblicista.

L'apertura dei lavori sarà affidata a Roberto Porta, Presidente ANC BIELLA; Marco Cuchel, Presidente ANC NAZIONALE; Domenico Calvelli, Presidente uscente ODCEC di Biella; Roberto Cravero Presidente neo-eletto ODCEC di Biella.

L’evento è gratuito e ai fini della partecipazione è GRADITA UNA MAIL DI PRENOTAZIONE a info@ancbiella.it, oppure cliccando semplicemente su “ISCRIVITI” a destra del collegamento al “Post” sul sito ANC BIELLA https://www.ancbiella.it/News/SingleNews?newsId=55

In seguito al dettato dei D.L. 221/2021 e D.L. 229/2021, l’accesso alla sala sarà consentito solamente ai possessori del “Super Green-pass”.

La materia trattata, l’”antiriciclaggio”, è da anni un serio e oneroso adempimento che grava su tutti coloro che trattano denaro nello svolgimento della propria attività, come ad esempio banche, assicurazioni e, per l’appunto, anche noi “COMMERCIALISTI”.

Adempiervi in modo regolare e puntuale non è facile e del tutto scontato, ragion per cui si necessita sempre di una costante attività formativa.

"L’occasione di incontrare sul nostro territorio due esponenti di primordine, di livello Nazionale, come il Prof. Razzante, che ha collaborato nella scrittura del testo originario della norma, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed il Dott. Laudati, Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia, nonché un diretto addetto ai lavori di controllo come il Tenente Colonnello Dott. Canu, credo sia una occasione unica e forse irripetibile - dichiara Roberto Porta -. Come Presidente della ANC di Biella, nonché Consigliere della ANC NAZIONALE, oggi al mio terzo ed ultimo mandato, ho avuto modo di conoscere altissimi esperti a livello nazionale in tutte l le materie trattate da noi commercialisti e grazie a questa mia esperienza, con il mio consiglio direttivo di Biella, siamo riusciti ad organizzare questo importantissimo evento a cui, speriamo, partecipi una folta platea. Un particolare ringraziamento anche a SEAC CEFOR, società tipica del nostro settore professionale con le sue banche dati e le sue pubblicazioni di testi, riviste e quant’altro in ambito fiscale".