Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, martedì 22 marzo, sull'ex statale 24 a Villar Dora.

In via Cuminie un centauro è deceduto dopo lo scontro tra la sua moto ed un trattore. Coinvolto anche il guidatore di uno scooter, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l'ambulanza del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini ed hanno fatto chiudere la strada. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili per il motociclista.