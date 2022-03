Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute questa sera, dopo le 21, per un allarme incendio scattato a Valdilana in località Trivero, Frazione Bulliana. A prendere fuoco, per cause al momento non conosciute, il garage di una casa che, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, non è stata coinvolta nei piani soprastanti.

Sul posto anche i Carabinieri che stanno effettuando le verifiche del caso insieme ai Vigili del Fuoco.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.